Con Air: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di giovedì 30 settembre 2021) Con Air: trama, cast e streaming del film Questa sera, giovedì 30 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Con Air, film del 1997 diretto da Simon West, con Nicolas Cage, John Cusack e John Malkovich, prodotto da Jerry Bruckheimer. Il film venne nominato ai Premi Oscar 1998 per la miglior canzone (How Do I Live) e il miglior sonoro, ma perse in entrambe le categorie contro Titanic. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Cameron Poe è un ranger pluridecorato dell’esercito americano. Un giorno parte per tornare da sua moglie, Tricia, che aspetta un bambino. Cameron la trova in un bar e conversa con lei, ballando. Una banda di uomini mette gli occhi su sua moglie, vengono respinti ma quella stessa sera, nel parcheggio, sotto la pioggia, la banda di uomini sbeffeggia Cameron e scoppia una rissa. Un uomo ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 30 settembre 2021) Con Air: trama, cast e streaming delQuesta sera, giovedì 30 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Con Air,del 1997 diretto da Simon West, con Nicolas Cage, John Cusack e John Malkovich, prodotto da Jerry Bruckheimer. Ilvenne nominato ai Premi Oscar 1998 per la miglior canzone (How Do I Live) e il miglior sonoro, ma perse in entrambe le categorie contro Titanic. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Cameron Poe è un ranger pluridecorato dell’esercito americano. Un giorno parte per tornare da sua moglie, Tricia, che aspetta un bambino. Cameron la trova in un bar e conversa con lei, ballando. Una banda di uomini mette gli occhi su sua moglie, vengono respinti ma quella stessa sera, nel parcheggio, sotto la pioggia, la banda di uomini sbeffeggia Cameron e scoppia una rissa. Un uomo ...

Advertising

Greenpeace_ITA : Nei mari italiani potrebbero ripartire: 5 nuove richieste di esplorazione su grande scala con air gun, 20 per ricer… - berta95italy : Love is in the air trame turche: Selin teme che Serkan scopra di averlo tradito con Deniz - astergenova : ?????????? ???? ??????????: dopo la visita scoprite il fascino dell'Oriente con la lezione en plein air dedicata alle collezion… - air_mov : RT @stefbald: Mimmo Lucano NON ha trattato con la Mafia, altrimenti lo avrebbero assolto. Ora è tutto chiaro - xcloserthanyou : Comunque che figata con le air force sembra davvero di camminare sulle nuvole -