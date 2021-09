Commercio | Perifano | “Ecco come l’amministrazione ha tradito gli esercenti beneventani”

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Dimenticate presto le roboanti promesse elettorali del 2016,Mastella nei cinque anni e mezzo trascorsi a palazzo Mosti ha perpetrato il più clamoroso tradimento a danno delbeneventano. Ed è una storia che merita di essere raccontata, perché a pagare il conto sono i piccoli commercianti della Città e perché oggi sono troppi gli interrogativi che reclamano una risposta”. Così Luigi Diego, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’. Che spiega: “Tutto ruota attorno alla mancata approvazione del Siad (Strumento Integrato dell’Apparato Distributivo), unico strumento utile ad affrontare le esigenze – di carattere sia commerciale che urbanistico – nel settore della media e grande distribuzione di vendita. Senza il Siad, per intenderci, non ci sono regole. E ...

