Come Angela Merkel ha risolto l’ultima crisi della sua Cdu (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo aver trattato la gioventù di Angela Merkel e l’inizio della sua carriera politica, Emilia passa a raccontarci di Come Helmut Kohl abbia aperto molte porte al Merkel sia nel governo che nel partito. Poi, dopo aver approfondito il cosiddetto “scandalo delle donazioni della CDU”, Emilia ci racconterà Come Merkel sia riuscita a evitare che l’intero partito affondasse e Come non abbia avuto pietà dei suoi concorrenti politici. Scopriremo Come abbia preso per la prima volta una posizione europea prima ancora di diventare cancelliera e Come sia riuscita a influenzare la scelta del presidente della Commissione europea che sarebbe succeduto a Romano Prodi senza nemmeno essere al tavolo ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo aver trattato la gioventù die l’iniziosua carriera politica, Emilia passa a raccontarci diHelmut Kohl abbia aperto molte porte alsia nel governo che nel partito. Poi, dopo aver approfondito il cosiddetto “scandalo delle donazioniCDU”, Emilia ci racconteràsia riuscita a evitare che l’intero partito affondasse enon abbia avuto pietà dei suoi concorrenti politici. Scopriremoabbia preso per la prima volta una posizione europea prima ancora di diventare cancelliera esia riuscita a influenzare la scelta del presidenteCommissione europea che sarebbe succeduto a Romano Prodi senza nemmeno essere al tavolo ...

Advertising

berlusconi : È molto difficile riempire un vuoto come quello che lascerà la signora Angela Merkel nella politica europea. Un’Eur… - tecla75 : Mi sento Piero Angela.. Alouatta è un genere di primati della famiglia degli Atelidi, noti in italiano come scimmie… - Angelin97458545 : RT @Luca_15_5: PUGLIA ?????? NINA, 6 mesi, futura taglia media.. è stata regalata ad una persona anziana ma è esuberante (come tutti i cucciol… - giovannadalila : RT @Luca_15_5: PUGLIA ?????? NINA, 6 mesi, futura taglia media.. è stata regalata ad una persona anziana ma è esuberante (come tutti i cucciol… - angela_giuri : RT @amici_da: E questa è la sorpresa di fine settembre..abbandonata probabilmente oggi non ha più di 4 mesi trema come una foglia..domestic… -