Colpo a Milano, gli strappano il Rolex da 45mila euro: preso il capo dei Mastiffs (Di giovedì 30 settembre 2021) Un viaggio di 8 ore, 800 chilometri per rapinare un orologio di marca Rolex dal valore di 45mila euro. Per questo motivo è stato tratto in arresto il capo ultras dei "Mastiffs", Carmine Tolomelli. Il 41enne era già conosciuto alle forze dell'ordine per gli scontri avvenuti a Roma per la finale di Coppa Italia tra L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

