Climate change? In Sicilia primo raccolto di caffé italiano (Di giovedì 30 settembre 2021) La Sicilia terra di vigne, ulivi, agrumi, ma anche di caffè. Da circa 30 anni va avanti un progetto sperimentale che ha visto nascere e crescere le piante di caffè anche sull’Isola, favorito anche da un significativo cambiamento climatico. A testare la possibilità di coltivazione di caffè in Italia senza uso di serre è la famiglia Morettino la cui piantagione è di quelle più a Nord rispetto alle tipiche terre tropicali. Il primo esperimento nel giardino della storica torrefazione di famiglia conta circa 60 piante di Coffea Arabica, varietà Bourbon e Catuai, nate dai semi donati negli anni Novanta dall’Orto botanico di Palermo e piantati a circa 350 metri sul livello del mare proprio nella borgata di San Lorenzo ai Colli, a Palermo. Da questi semi sono cresciute negli anni le piante del caffè all’aria aperta che hanno saputo con coraggio adattarsi al ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Laterra di vigne, ulivi, agrumi, ma anche di caffè. Da circa 30 anni va avanti un progetto sperimentale che ha visto nascere e crescere le piante di caffè anche sull’Isola, favorito anche da un significativo cambiamento climatico. A testare la possibilità di coltivazione di caffè in Italia senza uso di serre è la famiglia Morettino la cui piantagione è di quelle più a Nord rispetto alle tipiche terre tropicali. Ilesperimento nel giardino della storica torrefazione di famiglia conta circa 60 piante di Coffea Arabica, varietà Bourbon e Catuai, nate dai semi donati negli anni Novanta dall’Orto botanico di Palermo e piantati a circa 350 metri sul livello del mare proprio nella borgata di San Lorenzo ai Colli, a Palermo. Da questi semi sono cresciute negli anni le piante del caffè all’aria aperta che hanno saputo con coraggio adattarsi al ...

Advertising

HuffPostItalia : Climate change? In Sicilia primo raccolto di caffé in Italia - dukana2 : RT @mdiparbleu: I giornali parlano di “approccio radicale al Climate Change” di chi spiega che dobbiamo ridurre emissioni, consumi e produz… - GianandreaGorla : RT @Ilconservator: Infarto a 20 anni ? Climate Change - Marco_chp1 : RT @HuffPostItalia: Climate change? In Sicilia primo raccolto di caffé in Italia - Free_thinker_7 : RT @HuffPostItalia: Climate change? In Sicilia primo raccolto di caffé in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Climate change Climate change? In Sicilia primo raccolto di caffé italiano La Sicilia terra di vigne, ulivi, agrumi, ma anche di caffè. Da circa 30 anni va avanti un progetto sperimentale che ha visto nascere e crescere le piante di caffè anche sull'Isola, favorito anche da ...

Amazonia al MAXXI. Vinci: "Zurich in partnership con Salgado contro il climate change" E' stata presentata al MAXXI di Roma la mostra Amazonia di Sebastiao Salgado , un'opera sensazionale che vuole testimoniare l'esigenza di preservare le bellezze della natura contro l'urgenza posta dal ...

Il documento dei giovani contro il climate change. Draghi incontra Greta Il Sole 24 ORE Climate change? In Sicilia primo raccolto di caffé in Italia La Sicilia terra di vigne, ulivi, agrumi, ma anche di caffè. Da circa 30 anni va avanti un progetto sperimentale che ha visto nascere e crescere le piante di caffè anche sull’Isola, favorito anche da ...

Bper, Mazzarella “Dalla lotta al climate change nuove opportunità” MILANO (ITALPRESS) - "Vi verrà richiesta la capacità di bilanciare la sfera professionale, intesa come carriera e ambizione, con quella privata, oss ...

La Sicilia terra di vigne, ulivi, agrumi, ma anche di caffè. Da circa 30 anni va avanti un progetto sperimentale che ha visto nascere e crescere le piante di caffè anche sull'Isola, favorito anche da ...E' stata presentata al MAXXI di Roma la mostra Amazonia di Sebastiao Salgado , un'opera sensazionale che vuole testimoniare l'esigenza di preservare le bellezze della natura contro l'urgenza posta dal ...La Sicilia terra di vigne, ulivi, agrumi, ma anche di caffè. Da circa 30 anni va avanti un progetto sperimentale che ha visto nascere e crescere le piante di caffè anche sull’Isola, favorito anche da ...MILANO (ITALPRESS) - "Vi verrà richiesta la capacità di bilanciare la sfera professionale, intesa come carriera e ambizione, con quella privata, oss ...