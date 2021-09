Clima | Greta Thunberg incontra Draghi La portavoce dei Fridays for Future | “Lui sa quello che chiediamo | ora servono i fatti” – Video

Advertising

ilpost : Alla conferenza “Youth4Climate” di Milano, #GretaThunberg ha detto che gli impegni dei leader mondiali sul clima so… - sole24ore : Greta Thunberg a Milano : «Sono 30 anni che sul clima sentiamo solo bla bla bla» - Il Sole 24 ORE… - petergomezblog : Greta Thunberg a Milano: “Politiche sul clima solo bla bla bla, dai cosiddetti leader solo bla bla bla” – L’interve… - zazoomblog : Clima Greta Thunberg incontra Draghi. La portavoce dei Fridays for Future: “Lui sa quello che chiediamo ora servono… - Incantesimo : RT @stebaraz: 'Greta è stata poco concreta”. Detto da uno che fino a tre mesi fa sosteneva che la transizione ecologica andava fatta con la… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima Greta

Prima dell'evento, alle ore 9.30, ha incontrato le attiviste ambientaliThunberg, Vanessa ... La Pre - Cop riunisce i ministri dele dell'energia di un gruppo selezionato di paesi per ...Leggi anche › L'appello del premio Oscar Russell Crowe: "Contro i cambiamenti climatici è tempo di agire" › A solo 8 anni Licypriya lotta per il: "Ma non chiamatemi" Più ...tra cui Greta Thunberg e gli attivisti per il clima del movimento Fridays for Future. Ricordiamo che oggi, giovedì 30 settembre, le proposte di Young4Climate verranno discusse in una tavola rotonda ...Si concludono oggi i tre giorni di lavoro dei giovani di Youth4Climate. Le loro proposte sono state raccolte in un documento finale ...