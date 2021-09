Clima, Draghi incontra Greta Thunberg: “Avete ragione, agiremo”. Il video (Di giovedì 30 settembre 2021) Clima, Draghi incontra Greta Thunberg: “Avete ragione, agiremo” Milano, 30 set. (askanews) – È il giorno delle istituzioni all’evento Youth4Climate che riunisce a Milano per 3 giorni 400 attiviste e attivisti da tutto il mondo per parlare di Clima. Fra loro Greta Thunberg che oggi insieme con le compagne di lotta Vanessa Nakate e Martina Comparelli ha incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi. Un colloquio andato “benissimo”, ha detto il premier alla fine, prima di parlare alla sessione conclusiva a cui ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il discorso di Draghi è stato subito interrotto ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 settembre 2021): “” Milano, 30 set. (askanews) – È il giorno delle istituzioni all’evento Youth4te che riunisce a Milano per 3 giorni 400 attiviste e attivisti da tutto il mondo per parlare di. Fra loroche oggi insieme con le compagne di lotta Vanessa Nakate e Martina Comparelli hato il presidente del Consiglio Mario. Un colloquio andato “benissimo”, ha detto il premier alla fine, prima di parlare alla sessione conclusiva a cui ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il discorso diè stato subito interrotto ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Youth4Climate, Draghi: La transizione ecologica non è una scelta, è una necessità. La ripresa post-pandemia ci dà… - Corriere : Draghi incontra Greta Thunberg: «È andata benissimo. L’Italia pronta a scelte audaci sul clima» - fattoquotidiano : Clima, Draghi prende la parola ma viene interrotto dalle urla dei manifestanti – Video - cuba98w : RT @CremaschiG: Cara #GretaThunberg i governanti come #Draghi che falsamente ti omaggiano per coprire i loro affari non solo dicono #blabla… - fendente1 : RT @WWFitalia: I #giovani della #Youth4Climate hanno passato il testimone ai leader della #PreCop26ITA L'intervento di #Draghi acceleri g… -