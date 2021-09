Claudia Gerini: mamma a 50 anni? (Di giovedì 30 settembre 2021) Claudia Gerini, che di recente è stata al centro del gossip per la fine della sua storia d’amore con Simon Clementi, ha confessato di voler diventare madre ancora una volta a 50 anni. L’attrice, infatti, ha già due figlie gradi, Rosa e Linda, e sarebbe pronta a tentare la strada dell’adozione. Claudia Gerini ha da poco ufficializzato la fine della sua storia d’amore con il compagno Simon Clementi. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 30 settembre 2021), che di recente è stata al centro del gossip per la fine della sua storia d’amore con Simon Clementi, ha confessato di voler diventare madre ancora una volta a 50. L’attrice, infatti, ha già due figlie gradi, Rosa e Linda, e sarebbe pronta a tentare la strada dell’adozione.ha da poco ufficializzato la fine della sua storia d’amore con il compagno Simon Clementi. Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

PasqualeMarro : #ClaudiaGerini a 50 anni è decisa a voler … - MediasetTgcom24 : Claudia Gerini e Federico Zampaglione di nuovo insieme per il compleanno della figlia Linda #ClaudiaGerini… - infoitcultura : Claudia Gerini a 50 anni vuole altri figli: “Ci sto pensando, magari un bimbo in affido” - glooit : Claudia Gerini a 50 anni vuole altri figli: “Ci sto pensando, magari un bimbo in affido” leggi su Gloo… - igorducati : RT @Corriere: Gerini: «A quasi 50 anni voglio un altro figlio. Da single in Italia non posso adottare... -