Claudia Gerini: 'Desidero essere di nuovo mamma a quasi 50 anni ma per la legge italiana non posso adottare' (Di giovedì 30 settembre 2021) Claudia Gerini a quasi 50 anni desiera diventare di nuovo mamma , ma denuncia la burocrazia italiana. ' Da single in Italia non posso adottare un bimbo . Perché un bambino deve stare in un ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 settembre 2021)50desiera diventare di, ma denuncia la burocrazia. ' Da single in Italia nonun bimbo . Perché un bambino deve stare in un ...

Advertising

infoitcultura : Claudia Gerini: i 50 anni, un film da regista e “…altri tre figli” - Marilenapas : RT @fanpage: 'Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene?' - mimmics : RT @HuffPostItalia: Claudia Gerini: 'A quasi 50 anni voglio un altro figlio, ma da single in Italia non posso adottare: è assurdo' https://… - VelvetMagIta : Claudia Gerini: “Da single in Italia non posso adottare un figlio” #VelvetMag #Velvet - infoitcultura : Claudia Gerini: mamma a 50 anni? -