Citroën Ami, l’elettrica estrosa e super compatta (Di giovedì 30 settembre 2021) Ha il nome del primo modello di fascia media prodotto da Citroën nel 1961 e i finestrini della iconica “duecavalli”, ma rispetto a entrambe le antenate, è ultra-compatta e 100% elettrica. Stiamo parlando di Ami, il modello per la mobilità urbana che punta su comodità, accessibilità, sostenibilità e originalità. E sicuramente, l’originalità e l’innovazione sono elementi che hanno sempre contraddistinto il costruttore francese: la piccola Ami sembra essere ispirata per soddisfare le esigenze della clientela odierna, al passo con le evoluzioni della società e delle sue esigenze di mobilità. Un’ispirazione che nasce dal voler creare, un prodotto estroso, non conforme agli standard di forme e linee, ma perfettamente rispondente alle esigenze attuali di praticità, di facilità di utilizzo e di accessibilità, anche in termini economici. La Ami 6 del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Ha il nome del primo modello di fascia media prodotto danel 1961 e i finestrini della iconica “duecavalli”, ma rispetto a entrambe le antenate, è ultra-e 100% elettrica. Stiamo parlando di Ami, il modello per la mobilità urbana che punta su comodità, accessibilità, sostenibilità e originalità. E sicuramente, l’originalità e l’innovazione sono elementi che hanno sempre contraddistinto il costruttore francese: la piccola Ami sembra essere ispirata per soddisfare le esigenze della clientela odierna, al passo con le evoluzioni della società e delle sue esigenze di mobilità. Un’ispirazione che nasce dal voler creare, un prodotto estroso, non conforme agli standard di forme e linee, ma perfettamente rispondente alle esigenze attuali di praticità, di facilità di utilizzo e di accessibilità, anche in termini economici. La Ami 6 del ...

Advertising

GossipItalia3 : Citroen Ami, la soluzione ideale per l’inverno in città #gossipitalianews - paoloigna1 : RT @vaielettrico: SETTIMANA IN 4 FLASH / Le #plug-in #hybrid nel mirino del governo tedesco: incentivi solo se... – Quanto vende da noi la… - gianbasilio : RT @vaielettrico: SETTIMANA IN 4 FLASH / Le #plug-in #hybrid nel mirino del governo tedesco: incentivi solo se... – Quanto vende da noi la… - paolo77jpm : RT @vaielettrico: SETTIMANA IN 4 FLASH / Le #plug-in #hybrid nel mirino del governo tedesco: incentivi solo se... – Quanto vende da noi la… - dakarbot : RT @vaielettrico: SETTIMANA IN 4 FLASH / Le #plug-in #hybrid nel mirino del governo tedesco: incentivi solo se... – Quanto vende da noi la… -

Ultime Notizie dalla rete : Citroën Ami Passa a Wind da Vodafone: le offerte di Settembre 2021 Chi acquista una Citroën AMI online, presso un concessionario o con il supporto dell'operatore ottiene invece un coupon per sottoscrivere in negozio l'offerta GIGAMI fino al 31/1/22 che prevede: ...

Ibride plug - in, Ami, Audi e MG: settimana in 4 flash Ibride e.../ In Italia vendute in un anno duemila Ami Quanto si vende la Citroen Ami , la piccola elettriche che si guida già a 16 anni ? È un successo o un flop? Nè l'uno né l'altro. Un primo ...

Vendo Citroen e-C4 e- motore elettrico 136 CV Feel Pack nuova a Parma (codice 9481899) Automoto.it Chi acquista unaonline, presso un concessionario o con il supporto dell'operatore ottiene invece un coupon per sottoscrivere in negozio l'offerta GIGAMI fino al 31/1/22 che prevede: ...Ibride e.../ In Italia vendute in un anno duemilaQuanto si vende la Citroen, la piccola elettriche che si guida già a 16 anni ? È un successo o un flop? Nè l'uno né l'altro. Un primo ...