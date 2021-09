Circolari e comunicazioni dalla scuola fuori dall’orario di servizio Diritto alla disconnessione Chiarimenti

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 30 settembre 2021) Negli ultimi anni in parallelo allo sviluppo delle tecnologie informatico-comunicative, abbiamo assistito ad un aumento considerevole di avvisi per mezzo telematico. Una quantità, a detta di una parte dei docenti, non indifferente di email, messaggi whatsapp, telefonate da parte dello Staff del Dirigente scolastico epubblicate a qualsiasi ora del giorno, al didell’orario contrattualmente stabilito. Cosi non accade di raro che la convocazione di un consiglio di classe, di un collegio docenti, o la partecipazione ad una attività scolastica venga comunicata in orario diverso da quello di, magari mentre l’insegnante è legittimamente immerso nella sua vita privata.pubblicate sul sito istituzionale della, il sabato, la domenica, durante i festivi, e persino di ...