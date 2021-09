Cinque docenti «emeriti» all’Università di Bergamo | per la didattica | la ricerca e divulgazione

(Di giovedì 30 settembre 2021) Grande partecipazione, giovedì 30 settembre in Aula Magna in S. Agostino, alla cerimonia di conferimento del titolo di «professoressa emerita» e «professore emerito» aillustridell’Università degli studi di: Emanuela Casti, Roberto Colombi, Angela Locatelli, Angelo Renoldi e Gianfranco Rusconi.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cinque docenti

Orizzonte Scuola

A parte questi aspetti formali che possono interessare solo alcuniuniversitari, vorrei ...non ha impedito però a Leonardo di laurearsi con il massimo dei voti e nei tempi previsti (anni)...... a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico 2021 - 2022 dell'università Milano - Bicocca, replicando a chi le chiedeva se il ministero ricorrerà alla sospensione per isenza il green ..."La sospensione è di legge. Come da decreto, dopo 5 giorni di assenza non giustificata scatta la sospensione e così è e la si applica".La Scuola IMT si conferma tra le prime cinque Università italiane. È quanto emerge dall'ottava rilevazione U-Multirank, il consorzio universitario finanziato dalla Commissione Europea che ogni anno tr ...