Ciclismo su pista | i convocati dell’Italia alla tre giorni di Aigle | presenti anche Letizia Paternoster e Martina Fidanza

(Di giovedì 30 settembre 2021) Dal 30 settembre al 3 ottobre sarà di scena la tredi. In vista delle gare che si terranno in Svizzera sono state comunicate le convocazioni per azzurri e azzurre che saranno ai nastri di partenza. Con l’approvazione del team manager squadre nazionali Roberto Amadio, il CT delle donne Edoardo Salvoldi ha convocatoAlzini, Rachele Barbieri,, in grande evidenza quest’ultima agli ultimi Europei U23con 2 ori e un bronzo. Da capire le condizioni di, reduce da un periodo incredibilmente sfortunato, citando la caduta sul finire d’agosto nel Simac Ladies Tour in Olanda, corsa a tappe del World Tour. L’azzurra si è allenata sul velodromo di Montichiari per testare la sua condizione insieme a ...

Sempre più bello, il velodromo Maspes - Vigorelli. Da giovedì tutto illuminato a led di giorno e di sera , per la pista di ciclismo e per il campo da football americano. La "fase due" del restauro, che rientra tra le opere pubbliche finanziate a scomputo oneri da Citylife nell'ambito della convenzione con il ...