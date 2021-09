Ciclismo: Giro Sicilia. Valverde vince 3tappa ed è il nuovo leader (Di giovedì 30 settembre 2021) Lo spagnolo batte in volata Covi e Restrepo. Domani l'ultima tappa ROMA - Alejandro Valverde ha vinto la terza tappa del Giro di Sicilia 2021, la Termini Imerese - Caronia di 180 km. Il ciclista della ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) Lo spagnolo batte in volata Covi e Restrepo. Domani l'ultima tappa ROMA - Alejandroha vinto la terza tappa deldi2021, la Termini Imerese - Caronia di 180 km. Il ciclista della ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Giro Ciclismo: Giro Sicilia. Valverde vince 3tappa ed è il nuovo leader Volevamo provare a conquistare un successo in questo Giro di Sicilia ma dopo la mia caduta alla Vuelta non ero sicuro della mia forma. Domani vedremo come sto e se potrò combattere per la vittoria di ...

un ultracampione, è Alejandro Valverde! Ora Valverde è pure leader del Giro di Sicilia E dire che alla Vuelta a España, quando cadde in una ... a 41 anni, Alejandro Valverde potesse accarezzare l'idea di dire basta col ciclismo pedalato: ...

Ciclismo, Termini accoglie il Giro di Sicilia: ecco le strade interessate dal percorso PalermoToday Gran Piemonte 2021: le modifiche della viabilità a Biella in vista della gara del 7 ottobre BIELLA – Dopo la partenza della terza tappa del Giro d’Italia dello scorso 10 maggio, il grande ciclismo torna protagonista sulle strade del biellese. Nella giornata di giovedì 7 ottobre il territorio ...

GIRO DI SICILIA 2021: ALEJANDRO VALVERDE VINCE A CARONIA, TAPPA E MAGLIA PER IL MURCIANO Il veterano spagnolo, all’età di 41 anni, sfrutta al meglio il lavoro della sua Movistar e timbra il cartellino nella terza frazione del Giro di Sicilia: volata eccellente in quel di Caronia, che gli ...

