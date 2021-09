Ciclismo: Giro di Sicilia, Valverde vince la terza tappa ed è il nuovo leader (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 apr. - (Adnkronos) - Alejandro Valverde vince la terza tappa del Giro di Sicilia 2021, 180 km da Termini Imerese a Caronia. Il 41enne murciano della Movistar si impone in volata davanti ad Alessandro Covi (Uae Emirates) e al colombiano Jhonatan Restrepo (Androni giocattoli-Sidermec). Valverde conquista anche la maglia di leader della classifica generale. Domani quarta frazione, con partenza da Sant'Agata di Militello e arrivo a Mascali. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 apr. - (Adnkronos) - Alejandroladeldi2021, 180 km da Termini Imerese a Caronia. Il 41enne murciano della Movistar si impone in volata davanti ad Alessandro Covi (Uae Emirates) e al colombiano Jhonatan Restrepo (Androni giocattoli-Sidermec).conquista anche la maglia didella classifica generale. Domani quarta frazione, con partenza da Sant'Agata di Militello e arrivo a Mascali.

Advertising

giroditalia : Era la sintesi delle cose belle che ci sono nel ciclismo. Ci manchi, Michele. . He was all the good things of cycli… - infoitsport : Ciclismo, Giro di Sicilia in diretta tv e streaming: tappa 3, dove vedere in chiaro, orari Termini Imerese - Caronia - TV7Benevento : Ciclismo: Giro di Sicilia, Valverde vince la terza tappa ed è il nuovo leader... - himeralive : Termini Imerese: partita da piazza Duomo la terza tappa del Giro di Sicilia #Ciclismo #GirodiSicilia #Himeraliveit… - MichGPS : Tour panoramico della #ValVenosta è un bel giro in bici da corsa alla scoperta di questa bellissima valle in… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Giro Giro di Sicilia, a Valverde la 3ª tappa Volevamo provare a conquistare un successo in questo Giro di Sicilia ma dopo la mia caduta alla Vuelta non ero sicuro della mia forma. Domani vedremo come sto e se potrò combattere per la vittoria di ...

Ciclismo: Giro Sicilia. Valverde vince 3tappa ed è il nuovo leader Volevamo provare a conquistare un successo in questo Giro di Sicilia ma dopo la mia caduta alla Vuelta non ero sicuro della mia forma. Domani vedremo come sto e se potrò combattere per la vittoria di ...

Ciclismo, Termini accoglie il Giro di Sicilia: ecco le strade interessate dal percorso PalermoToday Ciclismo, Giro di Sicilia in diretta tv e streaming: tappa 3, dove vedere in chiaro, orari Termini Imerese - Caronia Ma dove vedere la corsa in diretta tv e live streaming? (NOTA: I due canali tv Eurosport sono disponibili in streaming anche per gli utenti già abbonati ad Eurosport Player e quelli abbonati alla piat ...

Ciclismo, Giro Sicilia: 3/a tappa a Valverde, è nuovo leader Alejandro Valverde, che gareggia con la maglia della Movistar, ha vinto la 3/a e penultima tappa del Giro di Sicilia di ciclismo, partita da Termini Imerese (Palermo) e conclusa a Caronia (Messina), d ...

Volevamo provare a conquistare un successo in questodi Sicilia ma dopo la mia caduta alla Vuelta non ero sicuro della mia forma. Domani vedremo come sto e se potrò combattere per la vittoria di ...Volevamo provare a conquistare un successo in questodi Sicilia ma dopo la mia caduta alla Vuelta non ero sicuro della mia forma. Domani vedremo come sto e se potrò combattere per la vittoria di ...Ma dove vedere la corsa in diretta tv e live streaming? (NOTA: I due canali tv Eurosport sono disponibili in streaming anche per gli utenti già abbonati ad Eurosport Player e quelli abbonati alla piat ...Alejandro Valverde, che gareggia con la maglia della Movistar, ha vinto la 3/a e penultima tappa del Giro di Sicilia di ciclismo, partita da Termini Imerese (Palermo) e conclusa a Caronia (Messina), d ...