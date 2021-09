Ciclismo, Alex Aranburu passa alla Movistar nel 2022: contratto triennale per l’iberico (Di giovedì 30 settembre 2021) Operazione di ciclomercato formalizzata. Lo spagnolo Alex Aranburu correrà dal 2022 in Movistar. E’ questo l’annuncio diffuso nelle ultime ore e dunque il corridore iberico dall’Astana, dove ha corso negli ultimi due anni, si cimenterà nel circuito WorldTour con una nuova formazione. “Sono molto contento di essere parte di questa squadra per i prossimi tre anni. Conosco tanti corridori che sono presente qui e l’atmosfera è fantastica. Entro in un team con grande entusiasmo, desideroso di migliorare sotto tutti i punti di vista. Spero di poter continuare a crescere anno dopo anno, per raggiungere insieme traguardi importanti“, le parole di Aranburu. Il 26enne, diventato professionista con l’Euskadi-Murias nel 2016, ha poi trascorso tre stagioni al Caja Rural prima di dedicarsi al WorldTour con l’Astana. ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Operazione di ciclomercato formalizzata. Lo spagnolocorrerà dalin. E’ questo l’annuncio diffuso nelle ultime ore e dunque il corridore iberico dall’Astana, dove ha corso negli ultimi due anni, si cimenterà nel circuito WorldTour con una nuova formazione. “Sono molto contento di essere parte di questa squadra per i prossimi tre anni. Conosco tanti corridori che sono presente qui e l’atmosfera è fantastica. Entro in un team con grande entusiasmo, desideroso di migliorare sotto tutti i punti di vista. Spero di poter continuare a crescere anno dopo anno, per raggiungere insieme traguardi importanti“, le parole di. Il 26enne, diventato professionista con l’Euskadi-Murias nel 2016, ha poi trascorso tre stagioni al Caja Rural prima di dedicarsi al WorldTour con l’Astana. ...

Advertising

Bardiani_CSF : RT @biciPRO1: La storia di Alex Tolio, vincitore della Piccola Sanremo è indicativa di come il ciclismo dovrebbe essere, aspettando chi mat… - Piergiulio58 : RT @biciPRO1: La storia di Alex Tolio, vincitore della Piccola Sanremo è indicativa di come il ciclismo dovrebbe essere, aspettando chi mat… - biciPRO1 : La storia di Alex Tolio, vincitore della Piccola Sanremo è indicativa di come il ciclismo dovrebbe essere, aspettan… - alex_antony17 : RT @GonnelliLuca: Belgio, mondiali di ciclismo . Vi devo anche spiegare quanto ci prendono per il culo -