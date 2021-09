“Ci mancherà tanto”. Sport italiano in lutto: è stato sconfitto da una malattia terribile a 41 anni (Di giovedì 30 settembre 2021) Il mondo dello Sport italiano è in lutto. Addio a Leonardo, deceduto a 41 anni dopo aver lottato contro un brutto male. A ricordarlo è soprattutto la società Sportiva nella quale lavorava: “Leonardo era da tempo impegnato in una dura lotta contro una rara forma di malattia che aveva coinvolto soprattutto i polmoni. Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della sua scomparsa, avvenuta nella serata di mercoledì all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dove era ricoverato da alcuni giorni”. Poi la nota è proseguita in questo modo: “Tutta la società, lo staff e i giocatori della franchigia parmigiana si stringono alla famiglia di Leonardo, alla compagna Elisa e a tutti i suoi cari. Si è sempre distinto per l’impeccabile professionalità e le straordinarie doti umane che lo hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Il mondo delloè in. Addio a Leonardo, deceduto a 41dopo aver lottato contro un brutto male. A ricordarlo è soprattutto la societàiva nella quale lavorava: “Leonardo era da tempo impegnato in una dura lotta contro una rara forma diche aveva coinvolto soprattutto i polmoni. Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della sua scomparsa, avvenuta nella serata di mercoledì all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dove era ricoverato da alcuni giorni”. Poi la nota è proseguita in questo modo: “Tutta la società, lo staff e i giocatori della franchigia parmigiana si stringono alla famiglia di Leonardo, alla compagna Elisa e a tutti i suoi cari. Si è sempre distinto per l’impeccabile professionalità e le straordinarie doti umane che lo hanno ...

