Chiude il centro vaccinazione della Nuvola di Fuksas all' Eur

(Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - Con un concerto dedicato agli operatori sanitari ha chiuso a Roma l'hub vaccinale La, all'Eur, il più grandedi somministrazione d'Italia. È stato un hub che nei mesi di pandemia ha contribuito alla lotta contro il virus con oltre mezzo milione di somministrazioni di vaccino, "diventando - come sottolinea l'assessore regionale alla Sanità laziale , Alessio D'Amato - un simbolo per tutti i cittadini". L'inaugurazione a febbraio Inaugurato a febbraio del 2021 ilvaccinaledell'Eur è stato allestito in 3.700 metri quadrati distribuiti in un percorso che rispecchiano le varie fasi(accoglienza, triage,ed osservazione). All'interno sono state somministarte dosi di vaccino da parte ...