Chiesa travolgente in Champions | l' indiscrezione | Offerta stratosferica dal Chelsea | la Juve vacilla

(Di giovedì 30 settembre 2021) Un lampo in campo, Federico, e un tesoretto (potenziale) fuori. L'attaccante esterno dellantus ha travolto quasi da solo il, regalando a Max Allegri una vittoria tanto prestigiosa quanto pesante inLeague contro gli inglesi campioni in carica. Una vittoria "all'italiana", vecchio stile: se il ct Roberto Mancini aveva esaltatoin Nazionale mettendogli intorno un collettivo molto offensivo, Allegri ha fatto il contrario, schierando una squadra rocciosa tutta difesa e contropiede. E il figlio di Enrico, ovviamente, ne ha approfittando seminando il panico tra i Blues con le sue accelerazioni killer. Qualcuno, già in estate, l'aveva considerato forse esagerando l'erede di Cristiano Ronaldo. Di sicuro, è un giocatore decisivo per la, al momento ...

