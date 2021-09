Chiesa: «Stasera abbiamo fatto vedere lo spirito della Juve» (Di giovedì 30 settembre 2021) “E’ stata una prestazione sofferta, però questa sera abbiamo fatto vedere lo spirito Juve, quello che chiede il mister”. Lo ha detto Federico Chiesa, ai microfoni di Prime Video, dopo il successo ottenuto in Champions League contro il Chelsea. “Siamo partiti con un modulo, poi il mister ha cambiato per attaccare la profondità e andare negli spazi, dove il Chelsea Stasera ha sofferto. Noi siamo stati bravi a punirlo – ha proseguito l’esterno offensivo – E’ bellissimo giocare questa competizione. Ci godiamo questa serata però sabato abbiamo il derby, un’altra partita importantissima“. Leggi su footdata (Di giovedì 30 settembre 2021) “E’ stata una prestazione sofferta, però questa seralo, quello che chiede il mister”. Lo ha detto Federico, ai microfoni di Prime Video, dopo il successo ottenuto in Champions League contro il Chelsea. “Siamo partiti con un modulo, poi il mister ha cambiato per attaccare la profondità e andare negli spazi, dove il Chelseaha sofferto. Noi siamo stati bravi a punirlo – ha proseguito l’esterno offensivo – E’ bellissimo giocare questa competizione. Ci godiamo questa serata però sabatoil derby, un’altra partita importantissima“.

