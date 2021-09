Chicago Med anticipazioni: trama di giovedì 30 settembre dei nuovi episodi in arrivo su Italia 1 (Di giovedì 30 settembre 2021) Chicago Med e le sue trame continuano ad appassionare i telespettatori con l’appuntamento fisso per la prima serata del giovedì targato Italia1. Oggi giovedì 30 settembre 2021 andranno in onda altri 3 nuovi episodi della serie televisiva statunitense che racconta le vicende intrecciate dei medici e degli infermieri del noto ospedale Chicago Medical Center. La trama delle anticipazioni dell’appuntamento fissato come sempre su Italia1 per le ore 21:20 circa. Chicago Med: le anticipazioni di giovedì 30 settembre 2021 La serie televisiva Chicago Med ritorna sugli schermi di Italia 1 con tre ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 settembre 2021)Med e le sue trame continuano ad appassionare i telespettatori con l’appuntamento fisso per la prima serata deltargato1. Oggi302021 andranno in onda altri 3della serie televisiva statunitense che racconta le vicende intrecciate dei medici e degli infermieri del noto ospedaleMedical Center. Ladelledell’appuntamento fissato come sempre su1 per le ore 21:20 circa.Med: ledi302021 La serie televisivaMed ritorna sugli schermi di1 con tre ...

Advertising

_wildermind : per ora le serie one chicago mi stanno piacendo molto! med ha fatto un salto di qualità pazzesco (non a caso dr manning è andata via ??) - cherishderek : ho iniziato chicago med e già mi manca grey’s anatomy - gayforsavre : @dobrvem fantastico amo, volevo iniziarlo pure io, al momento sto vedendo chicago fire/med contemporaneamente quindi why not HAJAHAJ - zazoomblog : Chicago Med 5 trama episodi 30 settembre 2021 su Italia 1 - #Chicago #trama #episodi #settembre - artvemi : puntata di chicago med con i genitori no vax e sono piuttosto stressata -