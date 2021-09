Chicago Med 5 trama episodi 30 settembre 2021 su Italia 1 (Di giovedì 30 settembre 2021) Chicago MED 5 episodi 30 settembre 2021. Arriva su Italia 1 giovedì 30 settembre 2021 la quinta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Med 5 trama episodio 10 Non ha più importanza. April è in crisi, dire o non dire ad Ethan del bacio che c’è stato tra lei e il dottor Marcel? Sarà proprio Ethan, di ritorno dopo 6 settimane di assenza, a darle il giusto spunto per prendere la decisione. Tra Natalie e Will, intanto, sembra tornato il sereno. Forse i due riusciranno davvero a ricostruire la loro amicizia. Nel frattempo, si trovano a occuparsi di un ragazzino che, come si ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 30 settembre 2021)MED 530. Arriva su1 giovedì 30la quinta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguitoe anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAMed 5o 10 Non ha più importanza. April è in crisi, dire o non dire ad Ethan del bacio che c’è stato tra lei e il dottor Marcel? Sarà proprio Ethan, di ritorno dopo 6 settimane di assenza, a darle il giusto spunto per prendere la decisione. Tra Natalie e Will, intanto, sembra tornato il sereno. Forse i due riusciranno davvero a ricostruire la loro amicizia. Nel frattempo, si trovano a occuparsi di un ragazzino che, come si ...

Advertising

artvemi : puntata di chicago med con i genitori no vax e sono piuttosto stressata - _zamimm_ : @brunosousha_ assiste chicago med ou chicago pd - zazoomblog : Baby driver Due settimane per innamorarsi o Chicago Med? La tv del 30 settembre - #driver #settimane #innamorarsi - GabizzLovesJ2M : Maratonar outras séries: ???? Maratonar Glee, Teen Wolf, TWD, TVD, SPN, Riverdale, Chicago Fire/PD e Med e CSI: ????? - shadownclouds : il modo in cui piango costantemente guardando Chicago Med perchè vedere qualcuno che salva la vita di un altra pers… -