Chiara Ferragni festeggia il nuovo traguardo: la scollatura ruba la scena (Di giovedì 30 settembre 2021) Un traguardo che si aggiunge agli altri e rende Chiara Ferragni la regina del web. I suoi numeri sono da sballo ma anche la sua scollatura. Un anno indimenticabile per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 30 settembre 2021) Unche si aggiunge agli altri e rendela regina del web. I suoi numeri sono da sballo ma anche la sua. Un anno indimenticabile per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

marcocappato : Mentre lo Stato italiano rischia di rottamare illegalmente il #ReferendumCannabis, Cacciari ci spiega che il proble… - tomlinsonxstar : Il quaderno glitterato di Chiara ferragni che ho comprato lo userò per storia, non che a voi interessi, ma io ve lo… - laberty95 : @_heresallie Io veramente non la comprendo, all'inizio avevo il beneficio del dubbio nei suoi confronti ora nulla s… - ShayanDekami : @mohammadqi87 @97smth @JTokof Chiara Ferragni - mybvllshit : RT @ladamavelata_: comunque io la capisco chiara ferragni innamorata persa di federico lucia. è intelligente, simpatico, cazzuto, senza pel… -