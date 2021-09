Chiara Ferragni celebra il grande traguardo: è la regina del web (Di giovedì 30 settembre 2021) Chiara Ferragni ha pubblicato un nuovo post sui social network per celebrare un suo importante risultato: fan dell’influencer in visibilio. Chiara Ferragni di recente ha raggiunto un altro risultato davvero… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 30 settembre 2021)ha pubblicato un nuovo post sui social network perre un suo importante risultato: fan dell’influencer in visibilio.di recente ha raggiunto un altro risultato davvero… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

marcocappato : Mentre lo Stato italiano rischia di rottamare illegalmente il #ReferendumCannabis, Cacciari ci spiega che il proble… - KINGVZAYN : mio padre si chiama Leone e a me spezza mia nonna che su IG (si ha un suo profilo) commenta sotto le foto di chiara… - settesere : Ravenna, Chiara Ferragni firma accordo pluriennale con Nanan di Licia Angeli #settesere #news - martinaexmare : Andando ad unfolloware Chiara Ferragni perché mi sta dicendo “sei una cessa” in lingue che ancora non sono state de… - FNW_IT : Chiara Ferragni affida a Nanan la linea arredo e accessori baby -