Chi sono i Fraintesi? Età, lavoro e vincita dei campioni di Reazione a Catena (Di giovedì 30 settembre 2021) I Fraintesi sono stati grandi protagonisti dell'edizione di questa stagione di Reazione a Catena. Ma chi sono? Scopriamolo insieme. I Fraintesi: Pietro, Michele e Marco (Instagram @iFraintesi)La loro avventura a Reazione a Catena è stata decisamente di altissimo livello. Hanno stupito davvero tutti. Sia il pubblico da casa che quelli presenti in studio. Molto spesso hanno lasciato senza parole il conduttore della trasmissione Marco Liorni. I Fraintesi sono un team di 3 ragazzi che hanno portato la loro grande capacità davanti agli occhi di tutti. I tre ragazzi sono: Pietro Preziuso, Michele D'Onofrio e Marco Famoso. sono riusciti a vincere oltre ...

