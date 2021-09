Chi era Shyamala, la madre di Kamala Harris: il suo primo “supereroe” (Di giovedì 30 settembre 2021) Si chiama Siamo tutti supereroi il libro di Kamala Harris, in cui la Vicepresidente degli Stati Uniti ripercorre la sua vita raccontando le persone che l’hanno resa speciale. Con uno sguardo che, nelle premesse, ricorda molto quello di Michelle Obama e del suo besteller Becoming, e che è dedicato alle donne più importanti del suo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 30 settembre 2021) Si chiama Siamo tutti supereroi il libro di, in cui la Vicepresidente degli Stati Uniti ripercorre la sua vita raccontando le persone che l’hanno resa speciale. Con uno sguardo che, nelle premesse, ricorda molto quello di Michelle Obama e del suo besteller Becoming, e che è dedicato alle donne più importanti del suo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

lapoelkann_ : Più volte nella mia vita mi sono ritrovato sui giornali nei momenti più difficili. Con chi ero? cosa facevo? dove m… - lauraboldrini : Ieri sei morti sul lavoro. Oggi altre tre vittime. La ripresa è un bene, ma solo se non va a scapito di sicurezza… - ligabue : Di chi era questa playlist? Lo scoprirai in “Ligabue – È andata così”, dal 12 ottobre in esclusiva su #RaiPlay… - Isabell00929847 : @skyler_italia @moonshadow_369 Non solo a parer tuo...io lì ho visto tutto fuorché recitazione. Quello era un bacio… - RosariaMirage : RT @PredaVicky: E io stamattina ero stanca, stanca. Ho scritto buon venerdì, invece di giovedì. Chi sa dove era la mia testa. ???????? https://… -