Chi è Vanessa Nakate, attivista per il clima al fianco di Greta Thunberg (Di giovedì 30 settembre 2021) Vanessa Nakate, ugandese di 24 anni, è un’attivista per il clima che rappresenta l’Africa ambientalista. Diventata nota soprattutto dopo essere stata tagliata fuori da una foto del World Economic Forum di Davos, oggi è la voce delle comunità più vulnerabili, spesso escluse dal dibattito sul clima. “Ho deciso di aggiungere la mia voce al movimento per il clima” Figlia di un politico di Kampala, capitale dell’Uganda, Vanessa Nakate ha ottenuto un laurea in Business Administration alla Makerere University Business School e nel 2019 ha deciso di seguire i passi di Greta Thunberg. Grazie a lei e ai suoi Fridays For Future, Nakate si è avvicinata all’ambientalismo e da gennaio 2019 ha iniziato il suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021), ugandese di 24 anni, è un’per ilche rappresenta l’Africa ambientalista. Diventata nota soprattutto dopo essere stata tagliata fuori da una foto del World Economic Forum di Davos, oggi è la voce delle comunità più vulnerabili, spesso escluse dal dibattito sul. “Ho deciso di aggiungere la mia voce al movimento per il” Figlia di un politico di Kampala, capitale dell’Uganda,ha ottenuto un laurea in Business Administration alla Makerere University Business School e nel 2019 ha deciso di seguire i passi di. Grazie a lei e ai suoi Fridays For Future,si è avvicinata all’ambientalismo e da gennaio 2019 ha iniziato il suo ...

Advertising

fattoquotidiano : Vanessa Nakate, chi è l’attivista ugandese simbolo dell’Africa ambientalista che chiede “giustizia climatica per tu… - SkyTG24 : Chi è Vanessa Nakate, l'attivista ugandese che denuncia l'emergenza climatica in Africa - Eriantonelli1 : RT @FerdinandoC: Su @DomaniGiornale di oggi (edicola, carta, web) ho scritto invece di Vanessa Nakate: da dove viene, dove vuole andare, co… - infoitinterno : Chi è Vanessa Nakate, nuovo volto dei giovani per il clima oltre Greta Thunberg - PazzoPerDomani : RT @vpigmei: Bravissima #VanessaNakate ?? @FerdinandoC -