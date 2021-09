Chelsea-Southampton (2 ottobre, ore 16:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 30 settembre 2021) I campioni d’Europa in carica del Chelsea sono reduci da due sconfitte, contro la Juventus di Allegri in Champions League e contro il Man City di Guardiola in Premier League. Se aggiungiamo che hanno passato il turno in EFL Cup solo ai calci di rigore, la vittoria nei 90 minuti manca ai londinesi dal 19 InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 30 settembre 2021) I campioni d’Europa in carica delsono reduci da due sconfitte, contro la Juventus di Allegri in Champions League e contro il Man City di Guardiola in Premier League. Se aggiungiamo che hanno passato il turno in EFL Cup solo ai calci di rigore, la vittoria nei 90 minuti manca ai londinesi dal 19 InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Chelsea-Southampton (2 ottobre, ore 16:00): formazioni, quote, pronostici - sowmyasofia : Chelsea vs Southampton: pronostico e possibili formazioni - periodicodaily : Chelsea vs Southampton: pronostico e possibili formazioni #2ottobre #premierleague - sportnotizie24 : #Chelsea-#Southampton, le probabili formazioni: Tuchel vuole riprendersi il primato -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Southampton Champions: Kantè positivo al covid, salta la Juve Il centrocampista del Chelsea N'Golo Kante è risultato positivo al covid e salterà la sfida di Champions League di domani ...anche la partita di Premier League di sabato prossimo contro il Southampton. ...

Champions League, Juventus - Chelsea: solo il Covid ferma Kantè Il centrocampista del Chelsea N'Golo Kante è risultato positivo al covid e salterà la sfida di Champions League di domani ...anche la partita di Premier League di sabato prossimo contro il Southampton. ...

Chelsea - Southampton: pronostico e probabili formazioni - Calcio d'Angolo Calcio d'Angolo Joe Cole non fa drammi: "Il ko del Chelsea con la Juve solo un incidente di percorso" In questo senso non mi preoccupo, Tuchel saprà portare il Chelsea dove merita” Quella di sabato col Southampton sarà una grande sfida, perché i grandi club non perdono 3 partite di fila. Joe Cole non ...

Joe Cole sicuro: "Per il Chelsea con la Juve solo un incidente di percorso" Joe Cole, ex giocatore che tra le altre ha vestito la casacca del Chelsea, ha commentato così la sconfitta subita ieri dai Blues contro la Juventus, evitando di fare drammi ...

Il centrocampista delN'Golo Kante è risultato positivo al covid e salterà la sfida di Champions League di domani ...anche la partita di Premier League di sabato prossimo contro il. ...Il centrocampista delN'Golo Kante è risultato positivo al covid e salterà la sfida di Champions League di domani ...anche la partita di Premier League di sabato prossimo contro il. ...In questo senso non mi preoccupo, Tuchel saprà portare il Chelsea dove merita” Quella di sabato col Southampton sarà una grande sfida, perché i grandi club non perdono 3 partite di fila. Joe Cole non ...Joe Cole, ex giocatore che tra le altre ha vestito la casacca del Chelsea, ha commentato così la sconfitta subita ieri dai Blues contro la Juventus, evitando di fare drammi ...