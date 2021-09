Champions League, CR7 regala il successo allo United al 95'. Crollo del Barça (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Manchester United supera 2-1 in rimonta il Villarreal nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League ottenendo tre punti fondamentali in ottica qualificazione agli ottavi dopo lo scivolone dell’esordio con lo Young Boys. Paco Alcacer porta avanti gli spagnoli all’8?, Telles pareggia i conti al 15?. Nel finale poi ci pensa Cristiano Ronaldo, al 95?, a regalare i tre punti ai Red Devils su assist di Lingard. Se lo United ride, il Barcellona piange. I catalani, già battuti all’esordio dal Bayern Monaco, crollano al ‘da Luz’ sotto i colpi del Benfica, che cala il tris grazie alla doppietta di Nunez e al gol di Silva. Nell’altra partita del Gruppo E i campioni di Germania travolono 5-0 la Dinamo Kiev. Lewandowski apre le danze con una doppietta nel primo tempo, nella ... Leggi su footdata (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Manchestersupera 2-1 in rimonta il Villarreal nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi diottenendo tre punti fondamentali in ottica qualificazione agli ottavi dopo lo scivolone dell’esordio con lo Young Boys. Paco Alcacer porta avanti gli spagnoli all’8?, Telles pareggia i conti al 15?. Nel finale poi ci pensa Cristiano Ronaldo, al 95?, are i tre punti ai Red Devils su assist di Lingard. Se loride, il Barcellona piange. I catalani, già battuti all’esordio dal Bayern Monaco, crollano al ‘da Luz’ sotto i colpi del Benfica, che cala il tris grazie alla doppietta di Nunez e al gol di Silva. Nell’altra partita del Gruppo E i campioni di Germania travolono 5-0 la Dinamo Kiev. Lewandowski apre le danze con una doppietta nel primo tempo, nella ...

