Champions a Bergamo dopo il Covid: tifosi emozionati e vittoria per chi non c’è più (Di giovedì 30 settembre 2021) Bergamo. Qualcuno a causa del Covid ha perso un parente o un amico. C’è anche chi non trova più a fianco il compagno di tribuna con il quale incitava l’Atalanta. La prima di Champions a Bergamo contro lo Young Boys vale molto di più di una partita per i tifosi nerazzurri, come hanno raccontato nelle nostre interviste. Va bene la gioia di rivedere dal vivo Zapata e compagni, ma chi mercoledì sera ha varcato i cancelli del Gewiss Stadium aveva dipinto sul volto un’emozione più profonda e nel cuore la sofferenza di tanti mesi difficili per motivi più nobili di quelli legati al “dio” pallone. La gara contro gli svizzeri va oltre l’evento sportivo in sé e rappresenta un altro tassello verso quel ritorno alla normalità tanto atteso, a Bergamo più che in altre zone d’Italia. Qui, dove la ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 settembre 2021). Qualcuno a causa delha perso un parente o un amico. C’è anche chi non trova più a fianco il compagno di tribuna con il quale incitava l’Atalanta. La prima dicontro lo Young Boys vale molto di più di una partita per inerazzurri, come hanno raccontato nelle nostre interviste. Va bene la gioia di rivedere dal vivo Zapata e compagni, ma chi mercoledì sera ha varcato i cancelli del Gewiss Stadium aveva dipinto sul volto un’emozione più profonda e nel cuore la sofferenza di tanti mesi difficili per motivi più nobili di quelli legati al “dio” pallone. La gara contro gli svizzeri va oltre l’evento sportivo in sé e rappresenta un altro tassello verso quel ritorno alla normalità tanto atteso, apiù che in altre zone d’Italia. Qui, dove la ...

