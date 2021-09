Cessione Salernitana: scade oggi il termine per la presentazione delle offerte, ma può esserci la proroga (Di giovedì 30 settembre 2021) oggi, come stabilito dai Trustee, scade il termine per la presentazione delle offerte irrevocabili per l’acquisto della Salernitana: per ora ne sono arrivate due. Ancora da valutare la loro validità, anche se non è da escludere completamente uno slittamento della deadline di una settimana, per consentire ad altri gruppi potenzialmente interessati di produrre tutta la documentazione necessaria. Nel caso in cui non dovessero esserci offerte ritenute valide potrebbe avvenire un ulteriore posticipo, che però si avvicinerebbe pericolosamente al famoso 31 dicembre, giorno ultimo per la Cessione, imposto dalla FIGC. La Salernitana teme un’esclusione dalla A anche se è difficile crederlo: potrebbe infatti ... Leggi su footdata (Di giovedì 30 settembre 2021), come stabilito dai Trustee,ilper lairrevocabili per l’acquisto della: per ora ne sono arrivate due. Ancora da valutare la loro validità, anche se non è da escludere completamente uno slittamento della deadline di una settimana, per consentire ad altri gruppi potenzialmente interessati di produrre tutta la documentazione necessaria. Nel caso in cui non dovesseroritenute valide potrebbe avvenire un ulteriore posticipo, che però si avvicinerebbe pericolosamente al famoso 31 dicembre, giorno ultimo per la, imposto dalla FIGC. Lateme un’esclusione dalla A anche se è difficile crederlo: potrebbe infatti ...

