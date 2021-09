Cerreto Sannita, Tedeschi: “Noi giovani impegnati per la crescita economica e sociale” (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCerreto Sannita (Bn) – Ilaria Tedeschi, 35 anni, avvocato, assessore esterno con deleghe alla Pubblica Istruzione e all’Ambiente è oggi candidata con la lista Scelgo Cerreto del sindaco uscente Giovanni Parente. «Mi candido – racconta Ilaria Tedeschi – perché amo il mio paese e vorrei continuare ad offrire alla comunità il mio personalissimo contributo. Noi giovani, che abbiamo scelto di restare, di svolgere la professione, costruire qui una famiglia e un progetto di vita, abbiamo l’obbligo morale di partecipare alla vita politica e amministrativa del paese, per garantire la crescita economica e sociale dell’intera comunità». La Cerreto di Ilaria Tedeschi è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Ilaria, 35 anni, avvocato, assessore esterno con deleghe alla Pubblica Istruzione e all’Ambiente è oggi candidata con la lista Scelgodel sindaco uscente Giovanni Parente. «Mi candido – racconta Ilaria– perché amo il mio paese e vorrei continuare ad offrire alla comunità il mio personalissimo contributo. Noi, che abbiamo scelto di restare, di svolgere la professione, costruire qui una famiglia e un progetto di vita, abbiamo l’obbligo morale di partecipare alla vita politica e amministrativa del paese, per garantire ladell’intera comunità». Ladi Ilariaè ...

