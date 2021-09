(Di giovedì 30 settembre 2021), 30 set. (Adnkronos) - "Forse già daprossimo i medici mi daranno via libera per tornare a, dove voglio riprendere subito a lavorare, per rilanciare Forza Italia e per unire il". Lo dice Silvio, in un'intervista rilasciata a 'La Stampa' nel giorno del suo 85/mo compleanno. "È chiaro -aggiunge- che abbiamo problemi, ma proprio per questo voglio tornare in campo al più presto. Anche in questo caso mancano i leader. Siamo sinceri: ma se Draghi va a fare il Presidente della Repubblica poi a chi dà l'incarico di fare il nuovo Governo? A? Alla? Ma dai, non scherziamo".

Advertising

TV7Benevento : Centrodestra: Berlusconi, 'da lunedì a Roma per rilanciarlo, uno scherzo Salvini o Meloni premier'... - tempoweb : #Berlusconi benedice #Michetti: 'Enrico potrà davvero cambiare #Roma' #elezioni #centrodestra #30settembre… - Davide70405052 : RT @Open_gol: L’ex premier parla della crisi del centrodestra e degli auguri di Putin. Poi la stoccata agli alleati - EffeScudata : Silvio #Berlusconi: «Senta, siamo sinceri: ma se Draghi va a fare il presidente della Repubblica poi a chi dà l’inc… - Dome689 : RT @Open_gol: L’ex premier parla della crisi del centrodestra e degli auguri di Putin. Poi la stoccata agli alleati -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra Berlusconi

E' quanto afferma Silvioin un colloquio con La Stampa. Ma 'non è solo ilche è in difficolta'', è tutta la politica italiana che è in confusione totale', commenta. In ...... nella sua vita imprenditoriale e politica, che nulla è impossibile, quell'uomo è Silvio. Buon compleanno, presidente!", scrive Roberto Occhiuto, candidato delper le ...Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Forse già da lunedì prossimo i medici mi daranno via libera per tornare a Roma, dove voglio riprendere subito a lavorare, per rilanciare Forza Italia e per unire il centro ...Silvio Berlusconi spegne 85 candeline. Un compleanno in famiglia, tra gli affetti più cari, ma pieno di telefonate (200 in tutto, è lo ...