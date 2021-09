C'è l'accordo per la cassa integrazione di Easy Group, azienda dell'indotto Gkn (Di giovedì 30 settembre 2021) Firenze, 30 settembre 2021 - È stato sottoscritto unitariamente un accordo che consente l'accesso alla cassa integrazione per cessazione di attività per i 32 lavoratori della Easy Group , azienda di ... Leggi su lanazione (Di giovedì 30 settembre 2021) Firenze, 30 settembre 2021 - È stato sottoscritto unitariamente unche consente l'accesso allaper cessazione di attività per i 32 lavoratoridi ...

Ultime Notizie dalla rete : accordo per C'è l'accordo per la cassa integrazione di Easy Group, azienda dell'indotto Gkn È un risultato importante per i lavoratori che, grazie all'accordo " commentano il segretario generale Cisl Firenze - Prato Fabio Franchi e il segretario generale Fit - Cisl Toscana Franco Fratini " ...

Gkn, Mise convoca tavolo il 7 ottobre Intanto è stato sottoscritto unitariamente un accordo che consente l'accesso alla Cassa integrazione per cessazione di attività per i 32 lavoratori della Easy Group , azienda di logistica e servizi ...

