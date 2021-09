Caso Morisi | Meloni | da tre giorni non si parla d’altro e domenica si vota Secondo voi è normale?

(Di giovedì 30 settembre 2021) “Mi sono fatta l’opinione che certe cose in Italia devono far riflettere parecchio”, dice a ‘Dritto e rovescio‘ la leader di FdI Giorgiaa proposito dell’indagine a carico di Luca. La presidente di Fratelli d’Italiadi “doppiopesismo usato da certa sinistra sugli affari personali degli altri: quando riguarda qualcuno dei loro dicono che è un fatto personale, quando riguarda qualcuno del centrodestra diventa un fatto che te lo ritrovi tutti i”. “Sulnon giudico le scelte personali, stiamondo di una persona che non ha incarichi istituzionali o politici, di una vicenda che ad oggi non ha profili giudiziari rilevanti. Vorrei capire perché sono 3che tuttino solo di questo. Oltretutto, questi sono fatti ...

VittorioSgarbi : Del caso Morisi non deve suscitare scandalo la debolezza di una persona che riconosce di aver sbagliato (e alla qua… - mante : Il caso Morisi sembra un estratto perfettamente composto dei temi cari alla Lega Droga Extracomunitari Omosessuali Prostituzione - repubblica : Caso Morisi, la perquisizione nella casa del festino: 'Cocaina sui piatti e nascosta nei libri”… - RobyPasy : RT @leonemaschio: 2 gr. di droga a casa Morisi 'caso di stato' 25.000 € nella cuccia del cane casa Cirinna' 'silenzio '?????? - kiara86769608 : RT @Sandro_sr74: Dopo il caso #Morisi Salvini è come la peste: tutti lo evitano -

Nelle scorse ore anche Matteo Salvini è andato all'attacco , sottolineando come certa stampa da giorni stia dedicando anima e corpo nella ricostruzione di ipotesi legate al: " Giornalisti ...Ostica per l'esplosione dela pochi giorni dall'apertura delle urne. 'Non ne parlo', taglia corto Salvini in mattinata con chi gli chiede se avesse sentito il suo ex guru dei social, '...Il giovane escort sostiene di non aver ricevuto dall’ex spin doctor leghista la somma pattuita, 4mila euro. E di essere scappato di casa perché si era sentito molto male dopo aver assunto la droga ...Misericordia verso chi non ne ha mai dimostrata? Sì, soprattutto verso di lui. La triste vicenda che sta travolgendo Luca Morisi è una preziosa occasione per riflettere su come il dibattito pubblico s ...