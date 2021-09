Carta e cartoncino: 30 decorazioni natalizie a costo 0 (Di giovedì 30 settembre 2021) Carta e cartoncino sono la base di tanti lavori creativi di riciclo. Il Natale offre un terreno fertile per creazioni di riciclo e la Carta si presta molto bene. 1. Ornamento natalizio Per creare questo tipo di decorazione rivestire il cartoncino con della stoffa. Carta e cartoncino Fonte immagine 2. Stelle rosse Un classico è quello di prendere dei cartoncini colorati e ritagliare delle forme, in questo caso scegliamo un cartoncino rosso e ritagliamo delle stelle, con del filo o della lenza le appendiamo a mo di tenda Fonte immagine 3. Cartoncini o stelle? Bellissime queste stelle che si ricavano piegano il cartoncino, si possono usare anche come punta dell’albero. Fonte immagine 4. Addobbi natalizi di Carta Se in casa avete delle ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 30 settembre 2021)sono la base di tanti lavori creativi di riciclo. Il Natale offre un terreno fertile per creazioni di riciclo e lasi presta molto bene. 1. Ornamento natalizio Per creare questo tipo di decorazione rivestire ilcon della stoffa.Fonte immagine 2. Stelle rosse Un classico è quello di prendere dei cartoncini colorati e ritagliare delle forme, in questo caso scegliamo unrosso e ritagliamo delle stelle, con del filo o della lenza le appendiamo a mo di tenda Fonte immagine 3. Cartoncini o stelle? Bellissime queste stelle che si ricavano piegano il, si possono usare anche come punta dell’albero. Fonte immagine 4. Addobbi natalizi diSe in casa avete delle ...

