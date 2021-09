Carolina Marconi: una sorpresa per la showgirl dopo la chemioterapia (Di giovedì 30 settembre 2021) La showgirl Carolina Marconi nell’ultimo periodo sta affrontando una lotta contro il cancro. L’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso sui social l’emozionante sorpresa ricevuta dopo l’ultima chemioterapia. Carolina Marconi (foto Instagram)Carolina Marconi sta lottando contro un tumore al seno, che ha scoperto di avere durante la scorsa primavera. Al momento si sta curando e sta condividendo ogni momento sul suo profilo di Instagram, mostrando la fragilità causata dalla malattia ma allo stesso tempo la forza e la determinazione che la distinguono. Nelle ultime ore, Carolina ha concluso il sesto ciclo di chemio bianche e successivamente si è recata a casa, dove una ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 settembre 2021) Lanell’ultimo periodo sta affrontando una lotta contro il cancro. L’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso sui social l’emozionantericevutal’ultima(foto Instagram)sta lottando contro un tumore al seno, che ha scoperto di avere durante la scorsa primavera. Al momento si sta curando e sta condividendo ogni momento sul suo profilo di Instagram, mostrando la fragilità causata dalla malattia ma allo stesso tempo la forza e la determinazione che la distinguono. Nelle ultime ore,ha concluso il sesto ciclo di chemio bianche e successivamente si è recata a casa, dove una ...

