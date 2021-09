Carolina Marconi, la sorpresa a casa dopo la chemio. “Non ci sono parole. solo emozioni” (Di giovedì 30 settembre 2021) Carolina Marconi si è raccontata ai microfoni di Verissimo domenica scorsa e ha fatto piangere anche Silvia Toffanin con il racconto della malattia. La ex gieffina 43enne lotta contro al tumore al seno che ha ha scoperto durante la primavera scorsa e per cui è stata operata. Da quando ha dato la notizia ai suoi follower spesso condivide su Instagram le sue sensazioni e paure e anche le sedute di chemioterapie. Anche stavolta sui social Carolina Marconi si fa vedere con una delle tante parrucche che indossa. Stavolta è “ricciolina”, dice lei ai fan a cui ogni giorno, col sorriso, racconta un calvario che l’ha segnata ma anche resa più forte. E poi va in ospedale per la chemio per una seduta che dura ben 5 ore. Carolina Marconi, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 settembre 2021)si è raccontata ai microfoni di Verissimo domenica scorsa e ha fatto piangere anche Silvia Toffanin con il racconto della malattia. La ex gieffina 43enne lotta contro al tumore al seno che ha ha scoperto durante la primavera scorsa e per cui è stata operata. Da quando ha dato la notizia ai suoi follower spesso condivide su Instagram le sue sensazioni e paure e anche le sedute diterapie. Anche stavolta sui socialsi fa vedere con una delle tante parrucche che indossa. Stavolta è “ricciolina”, dice lei ai fan a cui ogni giorno, col sorriso, racconta un calvario che l’ha segnata ma anche resa più forte. E poi va in ospedale per laper una seduta che dura ben 5 ore., la ...

