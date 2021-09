Cardiologia, Cardiochirurgia e Gastroenterologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII tra le migliori al mondo (Di giovedì 30 settembre 2021) Lo stabilisce Newsweek-Statista nella classifica World’s Best Specialized Hospitals 2022 che identifica e premia i migliori ospedali del mondo specializzati in dieci discipline mediche. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 30 settembre 2021) Lo stabilisce Newsweek-Statista nella classifica World’s Best Specialized Hospitals 2022 che identifica e premia iospedali delspecializzati in dieci discipline mediche.

Advertising

webecodibergamo : Tre reparti dell’ospedale Papa Giovanni tra i migliori al mondo: Cardiologia, Cardiochirurgia e Gastroenterologia a… - bfogli1 : RT @CCMonzino: Per il secondo anno consecutivo, il #Monzino è il primo #ospedale italiano tra le eccellenze mondiali in #cardiologia e #car… - CCMonzino : Per il secondo anno consecutivo, il #Monzino è il primo #ospedale italiano tra le eccellenze mondiali in… - IlTitolo_web : Piccoli Grandi Cuori per la Giornata Mondiale del Cuore insieme al Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatr… - harrysvvodkaa : @oropurochavales Io mi alterno tra cardiologia e cardiochirurgia quindi per me è molto bella per ora, però se sei s… -