Cardia Acadi | Concessione è presidio legalità su territorio | non può venire meno

Roma, 30 set. (Adnkronos) - In attesa di un riordino del settore del gioco legale, serve "la proroga delle concessioni" che però "non viene richiesta dall'operatore, è tecnica e c'è perché il legislatore, che non ha risolto le questioni territoriali e non può fare le gare, non può perdere gli operatori del gioco pubblico che non sono solo gettito" ma anche "un presidio di legalità determinante". Lo ha detto Geronimo Cardia, presidente di Acadi-Confcommercio, nel suo intervento al convegno 'Gioco legale: la necessità di riordino - Proposte per una riforma organica del settore', organizzato dall'Istituto Milton Friedman e trasmesso in streaming da Agimeg. Inoltre, ha aggiunto, le sale da gioco legali sono anche un "presidio sanitario, perché là lo Stato mette a terra il gioco con le caratteristiche che ...

