Capo ultras del Napoli arrestato a Milano: era in trasferta per rapinare un Rolex da 45mila euro (Di giovedì 30 settembre 2021) Fa scalpore l'arresto a Milano di Carmine Tolomelli, leader del gruppo ultras del Napoli "Mastiffs". La polizia di Stato lo ha arrestato martedì pomeriggio assieme a un complice 40enne, per la rapina dell'orologio commessa ai danni di un automobilista in Foro Bonaparte. Nel corso delle indagini svolte sotto la direzione della locale Procura della Repubblica per contrastare il fenomeno delle rapine di orologi in danno di automobilisti, consumate da soggetti a bordo di motoveicoli, i due uomini martedì sono stati seguiti dai poliziotti della quinta sezione antirapina della squadra mobile milanese a bordo di scooter.

