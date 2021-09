Caos centrodestra a Milano: la Meloni arriva tardi, Salvini se ne va. 'Il volo era in ritardo' (Di giovedì 30 settembre 2021) Non c'è pace nel centrodestra. Giorgia Meloni è in ritardo, e Matteo Salvini se ne va. Salta a Milano la photo opportunity dei leader insieme alla conferenza stampa congiunta per chiudere la campagna ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 settembre 2021) Non c'è pace nel. Giorgiaè in, e Matteose ne va. Salta ala photo opportunity dei leader insieme alla conferenza stampa congiunta per chiudere la campagna ...

Advertising

Darktiv : RT @fanpage: È caos nel centrodestra. - fanpage : È caos nel centrodestra. - gigifionder : @il_cappellini Interessante anche Carfagna 'Se si votasse nel 2022, una vittoria del Centrodestra in Italia senza… - voceditalia : Caos Centrodestra. Scontro Fi-Lega. In ordine sparso alle Camere - 24Mattino : .@paolomieli: 'Se il centrodestra entra in una vivace fibrillazione, sarà tutto più difficile per il governo. Il pe… -