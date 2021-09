Can Yaman avvistato in compagnia di una donna misteriosa: sui social è già la sua ‘nuova fiamma’ (Di giovedì 30 settembre 2021) Can Yaman è finito di nuovo al centro dei riflettori. Dopo l’addio a Diletta Leotta, che secondo le parole della giornalista sportiva in una sua recente intervista a Verissimo potrebbe non essere così definitivo, per l’attore turco sono arrivate tante altre novità, soprattutto riguardanti la sua carriera. Eppure, nonostante il tanto lavoro, il protagonista di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 30 settembre 2021) Canè finito di nuovo al centro dei riflettori. Dopo l’addio a Diletta Leotta, che secondo le parole della giornalista sportiva in una sua recente intervista a Verissimo potrebbe non essere così definitivo, per l’attore turco sono arrivate tante altre novità, soprattutto riguardanti la sua carriera. Eppure, nonostante il tanto lavoro, il protagonista di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

VanityFairIt : Sguardi complici, volti sorridenti ed espressione rilassata: Can Yaman e Francesca Chillemi sembrano al settimo cie… - MediasetPlay : Diletta Leotta a #Verissimo: “Con Can Yaman è stata una storia bellissima… un sogno, una favola” ?? - rtl1025 : ?? #TerenceHill lascia @DonMatteoRai: ecco l'ultimo emozionante ciak. Ne abbiamo parlato con Luca Bernabei, Amminist… - jessica1986352 : Giuliana Can yaman non è un criminale da condannarlo e un Uomo con cuore grande anche lui può sbagliare ma la diffe… - MLatamak : RT @albertoni_laura: Scelte giuste nel rispetto delle persone che ha amato come ha sempre dimostrato nei fatti . Can Yaman e’ un signore ch… -