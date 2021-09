Campania, il bollettino Covid: 335 positivi e 6 decessi (Di giovedì 30 settembre 2021) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino quotidiano contenente i dati dell’andamento epidemiologico. I nuovi casi sono 335 a fronte di 17.093 tamponi processati (il tasso è all’1,9%). Si registrano 5 nuovi decessi negli ultimi due giorni, a cui si aggiunge 1 morto in precedenza ma registrato ieri. La situazione posti letto: 21 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 19); 224 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 241). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 settembre 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilquotidiano contenente i dati dell’andamento epidemiologico. I nuovi casi sono 335 a fronte di 17.093 tamponi processati (il tasso è all’1,9%). Si registrano 5 nuovinegli ultimi due giorni, a cui si aggiunge 1 morto in precedenza ma registrato ieri. La situazione posti letto: 21 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 19); 224 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 241). L'articolo ilNapolista.

