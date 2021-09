Campania, Cammarano (M5S): “22 milioni per le strade delle Aree Interne” (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oltre 22 milioni di euro destinati alla Campania per la manutenzione straordinaria delle strade delle Aree Interne. È quanto stabilito dalla Conferenza Stato Regioni, nel definire la ripartizione dei 300 milioni assegnati con decreto dal Governo e stanziati nell’ambito dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Del totale dei finanziamenti previsti, il 50% sarà destinato alle regioni del Sud. Per la Campania, sono state così ripartite: 6,335 milioni per l’Alta Irpinia, 5,223 milioni per il Cilento interno, 6,199 milioni per l’area Tammaro-Titerno e 5,059 milioni per il Vallo di Diano”. Lo annuncia il presidente della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oltre 22di euro destinati allaper la manutenzione straordinaria. È quanto stabilito dalla Conferenza Stato Regioni, nel definire la ripartizione dei 300assegnati con decreto dal Governo e stanziati nell’ambito dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Del totale dei finanziamenti previsti, il 50% sarà destinato alle regioni del Sud. Per la, sono state così ripartite: 6,335per l’Alta Irpinia, 5,223per il Cilento interno, 6,199per l’area Tammaro-Titerno e 5,059per il Vallo di Diano”. Lo annuncia il presidente della ...

