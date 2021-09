Camionisti | prof | avvocati | chi si batte ancora contro il green pass

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 30 settembre 2021) La certificazione verde continua a generare malcontento ed il dissenso da parte dei cittadini aumenta giorno dopo giorno. Le forme di protesta sono state numerose e diverse tra loro. Dalle manifestazioni di piazza, alle dimissioni da incarichi di lavoro, dagli appelli diessori universitari agli, daiai liberi cittadini. Oggi proviamo ad offrire una breve sintesi delle contestazioni al “lasciaare”. Tra le prime manifestazioni significative ricordiamo quella del 28 luglio a Roma presso piazza del Popolo, dove un comitato composto da liberi cittadini organizzò una fiaccolata per sostenere la piena libertà di scelta in materia sanitaria. A sostegno scesero in campo diversi esponenti provenienti dal mondo della cultura e della politica. Citiamo alcuni nomi: Armando Siri, Vittorio Sgarbi, ...