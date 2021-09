Camion distrutto dalle fiamme sull' A12 a Santa Marinella | video

(Di giovedì 30 settembre 2021) Attimi di paura ieri'A12, dove all'altezza del Km 47 unha preso fuoco. Il veicolo trasportava materiale plastico ed in pochi minuti l'incendio è divampato a tal punto da avvolgerlo completamente nelle. Sul posto una squadra operativa dei Vigili del Fuoco di Roma con l'ausilio di tre autobotti. Fortunatamente, l'incidente non ha causato vittime. Guarda tutti iNapoli, bus ina GiuglianoIeri mattina, un autobus Ctp ha preso fuoco all'altezza del campo rom ...Macedonia-incendioMacedonia del Nord, ospedale Covid in: almeno 14 vittimeSarebbero almeno 14 le vittime dell'incendio che ha colpito l'ospedale Covid di ...Spaventoso incendio in una ditta di legname a Serravalle ...

Advertising

romasulweb : Incendio sulla A12, camion che trasporta plastica distrutto dalle fiamme: alta colonna di fumo nero - romatoday : Incendio sulla A12, camion che trasporta plastica distrutto dalle fiamme: alta colonna di fumo nero… - ilgoriziano : Sbaglia le misure e rimane incastrato, distrutto un camion a #Salcano. #ilgoriziano - Nazione_Siena : Camion pieno di carta distrutto dal fuoco, riaperta l'Autostrada del Sole - zazoomblog : Camion pieno di carta distrutto dal fuoco chiusa lAutostrada del Sole - #Camion #pieno #carta #distrutto -

Ultime Notizie dalla rete : Camion distrutto

RomaToday

Il fuoco haalloggi di fortuna e baracche'. In un'altra spaventosa giornata per le morti ... a Cologna Veneta, dove un uomo è deceduto dopo essere rimasto schiacciato sotto ad un, in ...ROVIGO -a fuoco in autostrada allo svincolo per Rovigo : è accaduto ieri sera, martedì, verso le 21.15 sulla A13 Bologna - Padova. Le fiamme hannoil mezzo che trasportava mangimi e prodotti ...Lamenta mensilità arretrate, allora per farsi giustizia decide di salire sulla gru e di distruggere tutti i camion sistemati nel parcheggio.Paura nel pomeriggio del 29 settembre dove, tra Santa Marinella e Civitavecchia, un camion è andato a fuoco sulla A12, esplodendo. I fatti intorno alle 16:30. Sul posto una squadra operativa dei Vigil ...