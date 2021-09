Calendario F1, a novembre una nuova gara: si corre il Gran Premio del Qatar (Di giovedì 30 settembre 2021) La corsa sul tracciato di Losail entra nel Calendario 2021. L'evento diventerà un appuntamento fisso del Mondiale grazie a un accordo ... Leggi su today (Di giovedì 30 settembre 2021) La corsa sul tracciato di Losail entra nel2021. L'evento diventerà un appuntamento fisso del Mondiale grazie a un accordo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calendario novembre Qatar: circuito di Losail farà il suo debutto in Formula 1 dal 19 al 21 novembre ...debutto in Formula 1 con un Gran premio al circuito internazionale di Losail dal 19 al 21 novembre. ... Il Qatar diventerà una tappa fissa del calendario del campionato di Formula 1 a partire dal 2023 ...

Calendario F1, a novembre una nuova gara: si corre il Gran Premio del Qatar La corsa sul tracciato di Losail entra nel calendario 2021. L'evento diventerà un appuntamento fisso del Mondiale grazie a un accordo ...

Gp Qatar entra in calendario, appuntamento il 21 novembre Rai Sport F1, il Gran Premio del Qatar si terrà il 21 novembre ROMA - Nel weekend dal 19 al 21 novembre 2021 si terrà il Gran Premio del Qatar di Formula 1. Il calendario del circus per questa stagione viene così completato dalla gara che si terrà sul circuito di ...

UFFICIALE: il Qatar entra nel calendario 2021 della F1! Stefano Domenicali, CEO della Formula 1 ha commentato così la notizia: “Siamo molto felici di dare il benvenuto al Qatar nel calendario di Formula 1, per quest’anno e poi con un accordo a lungo termin ...

