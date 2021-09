Calciomercato Milan – Rossoneri su Herrera per sostituire Kessie

Advertising

dade494 : RT @MilanNewsit: Dubbi su Kessie, il Milan può anticipare a gennaio l'arrivo di Adli - sportli26181512 : Milan, caccia al bomber: Belotti nel mirino, spunta Lacazette: L’inizio di stagione del Milan, specialmente in camp… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Milan, caccia al bomber: #Belotti nel mirino, spunta #Lacazette - cmdotcom : #Milan, caccia al bomber: #Belotti nel mirino, spunta #Lacazette - _LC22 : RT @cmdotcom: #Milan, dal tuffo di Welbeck al gol annullato a Kessie contro lo United fino allo 'sciagurato' Cakir: #Uefa, ora basta! https… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

... Marco Romano (Genoa), Jacopo Simonetta (Spal), Matteo Venturini (Inter); Attaccanti: Manuel Giuseppe Pisano (Juventus), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Filippo Scotti (), Matteo Spinaccè (...Commenta per primo Samu Castillejo e un futuro che sarà sicuramente lontano dal. L'esterno spagnolo non ha mai messo un piede in campo in questo avvio di stagione.Kessié A preoccupare, invece, sono le condizioni di Franck Kessié, apparso lontano dalla forma dello scorso campionato e sempre più distratto dalle voci circa il suo rinnovo con il Milan: l’espulsione ...Il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha parlato dei bilanci di Juventus, Inter e Milan, le tre big del nostro calcio, tornando sulla loro scelta iniziale di aderire al progetto della SuperL ...