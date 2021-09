Calciomercato Milan – Ferma la trattativa per il rinnovo di Kessié

Advertising

Giacomobacci2 : RT @Angelredblack1: #Zagadou classe 1999 francese può arrivare a parametro zero dal Borussia #Dortmund. Sostituirebbe #Romagnoli. Ci sta. V… - LeBombeDiVlad : ???? #Lacazette è stato proposto a #Milan ?? Il calciatore è in scadenza con l'#Arsenal #LBDV #LeBombeDiVlad… - Maglia13euros : Inter-Milan, derby per un attaccante - - PianetaMilan : #Calciomercato @acilan - Ferma la trattativa per il rinnovo di #Kessie - #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Milan, Kjaer verso il rinnovo: Simon Kjaer e il Milan, avanti insieme. Il difensore danese rinnoverà per...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

1 Secondo la Gazzetta dello sport ilstarebbe valutando la possibilità di far arrivare Adli in Italia a gennaio e non a giugno come da accordi presi in estate con il Bordeaux. Questo valutazioni sono figlie del momento non positivo ...42 Milano è pronta per le elezioni comunali, che si terranno il 3 - 4 ottobre (eventuale ballottaggio il 17 - 18 ottobre), ma si prepara anche ad avere un nuovo stadio per Inter e: e a progettare il futuro San Siro sarà Populous . Secondo l'edizione milanese de Il Corriere della Sera , il progetto vincitore sarà quello della ' Cattedrale ' e non gli 'Anelli' di Manica (...Gueye è reduce da 2 gol in 2 partite. Paredes è fresco vincitore della Copa America. Verratti d'Europa. E ha fatto anche innamorare Pep Guardiola.Il futuro di Franck Kessié potrebbe essere lontano dal Milan. Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto nel giugno 2022 e in caso di mancato ...